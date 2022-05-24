Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 136 bin 332 COVID-19 testi yapıldı, 1304 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1184 oldu.

Türkiye'de en son 3 Ağustos 2020 yılında 1000'in altında açıklanan COVID-19 vaka sayısı, dün 922 olarak gerçekleşmişti.

Bugün vakalar binin altında olursa toplu taşımadaki maske zorunluluğu tamamen kalkmış olacaktı.