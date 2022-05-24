Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 20:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı yine binin üzerinde
Son 24 saatte 1304 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi. İki gündür binin altında seyreden vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 136 bin 332 COVID-19 testi yapıldı, 1304 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1184 oldu.
Türkiye'de en son 3 Ağustos 2020 yılında 1000'in altında açıklanan COVID-19 vaka sayısı, dün 922 olarak gerçekleşmişti.
Bugün vakalar binin altında olursa toplu taşımadaki maske zorunluluğu tamamen kalkmış olacaktı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sağlık Bakanlığı
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