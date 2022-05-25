Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk polisini ve İstanbul Emniyeti'ni tebrik etti.

Açıklamasında, Uyuşturucuda yine büyük operasyon: Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor; 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi. Tebrikler İstanbul Emniyeti" ifadelerine yer verdi.