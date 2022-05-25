Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Grup Başkanvekilliğine Yılmaz Tunç seçildi
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Grup Grup Başkanvekilliğine oy birliği ile Yılmaz Tunç seçildi.
AK Parti'de Cahit Özkan'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç seçildi.
Etiketler: Son Dakika AK Parti
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