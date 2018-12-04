Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılama töreninde Venezuelalı askerlerden İstiklal Marşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı.

İki ülke marşlarının okunduğu törende, top atışının ardından Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarıyla kendisini karşılayan çocukları da selamlayarak grupla kısa bir süre sohbet etti.

Venezuela'dan Türkiye'ye jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenen resmi törende, Venezuelalı askerler İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

Kaynak: AA, İHA