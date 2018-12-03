Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret sisteminde keyfilikleri tasvip etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta meydana gelen elim hadisenin Sayın Maduro ile beraber Venezuela halkının bağımsızlık iradesine yönelik kalleşçe bir saldırı olduğunu belirterek, "Venezuela'nın mazlum ve mağdurla sergilediği güçlü dayanışmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğinin farkındayım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi meselelerin bir halkın toptan cezalandırılarak çözüme kavuşturulamayacağı acı tecrübelerle sabittir. Küresel ticaret sisteminin parametrelerini yok sayan keyfiyetleri kabul etmiyoruz.https://t.co/vj5PAVkUBz pic.twitter.com/vsMVSvFdRB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Aralık 2018

"Türkiye ekonomisi, sahip olduğu sağlam temeller üzerinde tüm engelleme girişimlerine ve saldırılara rağmen güçlü bir performans sergiliyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son aylarda ağır ekonomik saldırıya maruz kalan bir ülke olarak, küresel ticaret sisteminin parametrelerini yok sayan keyfilikleri tasvip etmiyoruz." şeklinde konuştu.

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