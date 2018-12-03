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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret sisteminde keyfilikleri tasvip etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile birlikte katıldığı Türkiye Venezuela İş Forumu'nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret sisteminde keyfilikleri tasvip etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta meydana gelen elim hadisenin Sayın Maduro ile beraber Venezuela halkının bağımsızlık iradesine yönelik kalleşçe bir saldırı olduğunu belirterek, "Venezuela'nın mazlum ve mağdurla sergilediği güçlü dayanışmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğinin farkındayım." ifadelerini kullandı.


"Türkiye ekonomisi, sahip olduğu sağlam temeller üzerinde tüm engelleme girişimlerine ve saldırılara rağmen güçlü bir performans sergiliyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son aylarda ağır ekonomik saldırıya maruz kalan bir ülke olarak, küresel ticaret sisteminin parametrelerini yok sayan keyfilikleri tasvip etmiyoruz." şeklinde konuştu.

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