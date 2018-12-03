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Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 04.40'ta Venezuela’nın başkenti Caracas'a gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuelada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Caracas Simon Bolivar Havalimanı'nda, Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela Dışişleri Bakanı Horje Arreaza, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik etti. 

Kaynak: AA

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