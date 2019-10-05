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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeniden yollara düşme vakti' paylaşımı

05 Ekim 2019 Cumartesi 21:54 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 22:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti!" ifadelerini kullandı.