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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeniden yollara düşme vakti' paylaşımı05 Ekim 2019 Cumartesi 21:54 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 22:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti!" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sırasında İnstagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Erdoğan, paylaşımda, "Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti!" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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