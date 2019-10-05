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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telgrafı05 Ekim 2019 Cumartesi 20:16 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 20:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Server Balaban ve Azra Çavuş'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Server Balaban ve Azra Çavuş'u kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Balaban ve Azra Çavuş'a tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA