"Ak Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak" dedi.

Kaynak: AA