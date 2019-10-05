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'Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak'05 Ekim 2019 Cumartesi 20:13 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 21:15
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak" dedi.
"Ak Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak" dedi.
Kaynak: AA
Etiketler: Ömer Çelik insan hakları eylem planı