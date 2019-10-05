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PKK'nın sözde istihbarat sorumluları etkisiz hale getirildi05 Ekim 2019 Cumartesi 16:48 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 16:54
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Gara'da dün TSK ve MİT'in ortak operasyonu ile 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İHA'lar ve uçaklarla vurulan teröristlerin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlara son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette devam edileceğini açıkladı.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonlara devam edilecek! pic.twitter.com/wSWqEwEdUc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2019
Kaynak: TRT Haber
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