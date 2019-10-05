Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Gara'da dün TSK ve MİT'in ortak operasyonu ile 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA'lar ve uçaklarla vurulan teröristlerin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlara son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette devam edileceğini açıkladı.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonlara devam edilecek! pic.twitter.com/wSWqEwEdUc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2019

Kaynak: TRT Haber