İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov görüşmesinde, COVID-19 ile mücadelede destek ve iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Tunus Meclis Başkanı ile görüştü

Erdoğan ile Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra COVID-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.

Filistin Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, yeni tip koronavirüs ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.