Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'de testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 861 yeni vaka tespit edildi, 106 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 845 artarak 25 bin 582’ye yükseldi.
Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/3rRBHfP0HN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2020
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 19:26
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