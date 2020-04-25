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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, yeni tip koronavirüs ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Etiketler: son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas koronavirüsSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 19:10
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