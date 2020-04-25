Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin 58. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hukuk sistemimizin en önemli, en köklü kurumlarından biri olan Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunlara yer verdi:

"Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve

hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa

Mahkemesi, Türkiye’nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde hayati önemi haiz en yüksek yargı merciimizdir.

Bundan önce olduğu gibi, 2023 hedeflerimize yürüyüşümüzde de Anayasa

Mahkemesi’nin ülkemizin ve milletimizin ufkunu genişleten bir misyonla hareket

edeceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anayasa Mahkemesi’nin tüm mensuplarına başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."