Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, Nijerya'nın başkent Abuja'daki havalimanından 90 yolcuyu aldıktan sonra Gana'nın başkenti Akra'ya diğer vatandaşları almak için hareket etti.

Yurda dönenlerden Nurgül Başak, Nijerya'da COVID-19 testleri ve hastanenin yetersiz olduğunu düşünerek Türkiye'ye dönmeye karar aldığını belirtti.

Afrika'nın sıcak bölge olması ve virüsün etkili olmaması düşüncesiyle çocuklarıyla Nijerya'da kaldığını anlatan Başak, "Türkiye'den çocuklarımı buraya getirdim, onların burada daha güvenli ve rahat olacaklarını düşündüm. Ancak burada virüs hızla yayılmaya başlayınca yurda dönmeye karar aldım" dedi.

"Buradaki hastaneler yetersiz"

Başak, COVID-19 ile mücadele konusunda Türkiye'ye daha çok güvendiğini ifade etti.

Nijerya'da 4 senedir bulunan Didem Bulduk ise salgın nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını söyleyerek, "Çocuklarım çok küçük. Buradaki hastaneler yetersiz olduğu ve ülkemdeki hastanelerin daha güvenli olduğunu bildiğim için yurda dönme karar aldık" diye konuştu.

Yolcular, sağlık kontrollerine tabi tutularak, 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürülecek.