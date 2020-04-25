İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin, dışarıdan tıbbi malzeme tedarik etme ihtiyacı duymama konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

"Sahra" adlı milli solunum cihazının seri üretimine çok kısa sürede başlanacağını duyurdu.

Türkiye'nin şu ana kadar 54 ülkeye test kiti, eldiven ve maske gibi tıbbi malzeme gönderdiğini hatırlattı.

Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında bir yandan tek tek ülkelere yardım etme girişimlerine, bir yandan da ortak bir müdahale oluşturulmasına yönelik küresel girişimlere öncülük ediyor" dedi.

Ramazan ayında 176 milyon liralık ilave yardım paketiyle vatandaşlara verilen desteğin sürdüğüne de dikkati çekti.

İletişim Başkanı Altun, "Ramazan ayının sonu itibarıyla normalleşme sürecine girmeyi planlarken, Ramazan Bayramını daha iyileşmiş ve sağlıklı bir dünyada kutlamayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.