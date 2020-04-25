Koronavirüs kaynaklı ölümlerin oranı bazı ülkelerde çok daha düşük. Türkiye o ülkelerin başında geliyor. Ölüm oranları İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde yüzde 10'ların üzerinde seyrederken, Türkiye'de bu oran yüzde 2'ler düzeyinde.

Peki ölüm oranının yükselmesi nasıl önleniyor, diğer ülkelerin önüne nasıl geçiliyor Uzmanlara göre, en önemli sebep salgının yayılma hızının düşürülmesi. Ardından, test sayısını artırılması ve uygulanan tedavi geliyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Bulaş hızımız düştü 1,5 civarında. Salgını kontrol altına almamız için 1'in altına düşmesi lazım. Ama umutsuz değilim, o noktaya ulaşacağız gibi görünüyor" dedi.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin evde kalması etkili oldu

Ölüm hızının düşmesinde, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının da önemi büyük.

65 üzeri kişilerde hastalığın ağır ve sıkıntılı seyrettiğini vurgulayan Ertuğrul, "Bu önlemin alınmış olması o kişilerin virüsle karşılaşmış olması sıfırlandığından dolayı bu kişiler hasta olmadı ve ölüm oranlarımız yüksek olmadı. 20 yaş altındaki çocukların dışarı çıkmaması ile virüsün toplum içindeki yayılımı düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, ilk vakaların görülmesinin ardından okullarda eğitim öğretime ara verilmesinin ve pozitif vakaların temas ettiği çevrenin taranmasının da, Türkiye'nin hastalığı kontrol etmesinde önemli bir etmen olduğunu söylüyor.