Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'den getirilen Türkler Gaziantep'te karantinada
[Fotoğraf: AA]
ABD'deki 346 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Pasaport kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Gaziantep Üniversitesi yerleşkesindeki yurda gönderildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, ABD'deki 346 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Gaziantep Havalimanı'na indi.
Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek dış hatlar terminaline alınan yolcuların burada termal kamera ile ateş ölçümleri yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Pasaport kontrolünden geçirilen vatandaşlar, 14 gün süreyle karantina sürecini geçirecekleri Gaziantep Üniversitesi yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna gönderildi.
Bazı vatandaşlar kendilerini yurda getiren uçakla hatıra fotoğrafı da çekti.
[Fotoğraf: AA]
Son Haberler
- 18:01
- 18:01
- 17:48
- 17:55
- 17:16
Sıradaki Haber
Türkiye 54 ülkeye test kiti ve tıbbi malzeme gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz