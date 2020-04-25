İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra COVID-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.