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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile telefonda görüştü. Görüşmede, COVID-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra COVID-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 19:44
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