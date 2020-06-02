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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te şehit olan iki asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Siirt'te trafik kazasında şehit olan iki askerle ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Siirt’in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan 2 askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."
Siirt’in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan 2 askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 1, 2020
Etiketler: Siirt şehit askerler recep tayyip erdoğan askerSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 02:29
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