Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Siirt'te trafik kazasında şehit olan iki askerle ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siirt’in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan 2 askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."