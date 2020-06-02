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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, GKRY'deki cami saldırısını kınadı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrindeki Köprülü Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetimize el uzatan bu caniler, bir an evvel bulunmalı, adalet karşısına çıkarılmalıdır.",
Etiketler: diyanet işleri başkanı ali erbaş Köprülü CamiiSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 00:56
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