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Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabında Akar'ın, Büyükelçi Satterfield'ı kabulüne ilişkin fotoğrafa yer verildi.
Kabulde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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