CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, şehit düşen piyade er Günay ile şehit düşen polis memuru Arslan'ın ailelerini telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.