Haber Giriş: Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de şehit düşen piyade er Mehmet Günay ile Diyarbakır'da şehit düşen polis memuru Atakan Arslan'ın ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, şehit düşen piyade er Günay ile şehit düşen polis memuru Arslan'ın ailelerini telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
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