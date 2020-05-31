Şehit Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın cenazesi memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'deki törenin ardından askeri helikopterle Niksar ilçesi Komando Tabur Komutanlığına getirilen Bora'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Şehit Bora'nın cenazesi, kara yolu ile Niksar'ın Yolkonak beldesindeki babaevine getirildi.

Şehidin babası Turan, annesi Nuriye ve eşi Gülseren Bora, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından, mezarlığın yakınındaki alanda kılınan cenaze namazı sonrası şehit Uzman Çavuş Uğur Bora'nın cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar maske takarak sosyal mesafe kuralına uydu.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Piyade Er Mehmet Günay son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Er Mehmet Günay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.

Çukurca ilçesinde dün şehit düşen Günay'ın (21) Türk bayrağına salırı cenazesi, "helallik" alınması için Hatay Devlet Hastanesi'nden Kıyıgören Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Daha sonra, şehit Günay için mahalle pazar yerinde cenaze töreni düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Günay'ın naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanan törene, şehidin babası Hüseyin ve annesi Şemse Günay, kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Altı kardeşi bulunan şehit Günay'ın bekar olduğu öğrenildi.

Dün, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ile Piyade Er Mehmet Günay şehit olmuştu.