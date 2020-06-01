Haber Giriş: Kaynak: AA
Bahçeli: Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır." dedi.
Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar:
"Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır.
Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgâhtır. Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur."
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 21:15
Son Haberler
- 21:24
- 21:12
- 21:04
- 20:32
- 20:44
Sıradaki Haber
Dışişlerinden GKRY'deki cami saldırısına kınama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz