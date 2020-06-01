ABD'li polisler basını hedef aldı, TRT World muhabiri Sally Ayhan, Lionel Donovan ve kameraman Barbaros Sayılgan atılan plastik mermiler ve biber gazları ile yaralandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıyı Twitter adresinden yaptığı paylaşımla kınadı.

Altun, "Bugün George Floyd protestoları sırasında TRT World Yapımcısı Lionel Donovan'e düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Endişelerimi en kısa zamanda ilgili ABD makamlarıyla paylaşacağım." dedi.