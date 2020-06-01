Kalın ve O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Libya ve Suriye'deki güncel gelişmelerin yanı sıra koronavirüs ile mücadele süreci, terörle mücadele ve son günlerde ABD'de yaşanan protesto gösterileri ele alındı.

Görüşmede, Libya'da darbeci Hafter'in hukuk dışı saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edildi.

Suriye'deki anayasa çalışmalarının hızlandırılması ve İdlib'de sağlanan ateşkesin sürdürülmesi yönündeki ortak görüş yinelendi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık alanında iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kalındı.