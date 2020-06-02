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Beyninde tümör bulunan Türk vatandaşı Norveç'ten Türkiye'ye nakledildi
[Fotoğraf: AA]
Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayan ve beyninde tümör bulunan Selda Gül Ekenel, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Oslo Havalimanı'ndan tedavi için Türkiye'ye gönderildi.
Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye'nin dünyanın her yerinde vatandaşının hizmetine koştuğunu ve bununla da gurur duyduğunu söyledi.
Ekenel'in rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliğine yardım talebinde bulunduğunu belirten Çoman, "Kızımızın yardım çağrısından sonra Sağlık Bakanlığımızla iletişime geçtik. Sağlık Bakanlığı tarafından Oslo'ya ulaştırılan bir ambulans uçakla kızımız Norveç'ten ülkemize gönderilmiştir." dedi.
Etiketler: Norveç Oslo Selda Gül EkenelSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 00:06
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