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Bakan Koca'dan 'maskesiz yapamayız' uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımı konusunda "Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım." uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımının önemine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim. pic.twitter.com/jPQyEm38gF— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2020
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim."
Etiketler: twitter maske kullanımı koronavirüs Fahrettin KocaSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 01:12
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