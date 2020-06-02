Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımının önemine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim. pic.twitter.com/jPQyEm38gF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2020

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim."