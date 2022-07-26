Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker ve güvenlik korucularının ailelerine başsağlığı mesajı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit olan 1 asker ve 4 güvenlik korucusunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile güvenlik korucuları Kemal İmece, Bülent Vermez, Avdi Demir ve Veysi Sebik şehit düşmüştü.
Etiketler: Pençe Operasyonları Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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