Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerle mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğü vurgulanarak Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.