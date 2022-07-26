Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerle mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğü vurgulanarak Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Terörist neredeyse hedef orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/kjagVJd9ja
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