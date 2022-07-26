Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 09:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahrmanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Depremin ardından açıklama yapan AFAD, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını, gelişmelerin takip edildiğini aktardı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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