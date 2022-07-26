Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi genişletiliyor.

İstanbul Silivri’de Marmara Denizi'nin 40 metre altındaki doğal gaz deposu için çalışmalar sürüyor.

"Tesis tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacak"

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, çalışmaları yakından takip ediyor.

Tesisin tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacağını belirten Bakan Dönmez, çalışmaların büyük kısmının da denizden yürütüldüğünü söyledi.

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında, 2 deniz platformunda 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlandı. 9 kuyuda doğal gaz akış testi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin yüzde 10'unu karşılayacak

Tesisin 3 milyar 200 milyon metreküp olan doğal gaz depolama kapasitesi artırılacak.

Proje tamamlandığında depolama kapasite 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkacak. Bu miktar ile Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin yüzde 10’u karşılanabilecek.

Çevreci proje

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Projesi'nin genişlemesine yönelik çalışmalar devam ederken, buradaki tesisin enerjisine yönelik de yeni adımlar atıldı. Tesisin enerjisi rüzgar türbininden sağlanacak.

Bakan Dönmez, sahada ciddi bir ağaçlandırma faaliyeti yaptıklarını vurgulayarak, "Yaklaşık 400 bin civarında zeytin, badem gibi ağaçları ekeceğiz" dedi.

Projenin kara ve deniz boru hatlarının inşası tamamlandı. Yüzey tesislerinin tamamlanması için de çalışmalar sürüyor. Genişletme projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Kamera: Ahmet Bağış