Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker ve 4 korucunun şehit olduğunu duyurdu.
Soylu' açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.”
Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Kahraman Askerimiz Remzi Nişan ile Kahraman Güvenlik Korucularımız;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 25, 2022
Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik Şehit düştüler.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.
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