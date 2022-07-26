TBMM Hazırlık Komisyonu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporunu, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sundu.

Komisyon, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesini görüşmek için toplandı.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Karma Komisyon, 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak.

Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurulda, genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.