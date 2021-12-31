Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Cihan Gökkaya'nın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde su ve alt yapı çalışmalarında görev alan Devlet Su İşleri çalışanı Cihan Gökkaya, PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan DSİ personeli Gökkaya'nın ailesine mesaj gönderdi ve taziye dileklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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