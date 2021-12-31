Kitaplar, seçim beyannameleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm konuşmaları..

20 binin üzerinde basılı kitap ve dijital arşiv.

AK Parti'nin kütüphanesinde 19 yılda atılan tüm adımları bulmak mümkün.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, Cumhurbaşkanı'nın 2003 ila 2007 arasında seçim beyannamelerinin basılı olarak, 2007 sonrasında ise kaynakların dijital olarak kütüphanede bulunduğunu söyledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Türk siyasi tarihinde AK Parti izi

Kütüphane 2008 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile açıldı.

Yerli ve yabancı 3 bin 500 kaynakla hizmet vermeye başladı. Arşiv, her seçim zaferinde daha da genişledi.

6 genel, 4 yerel, 2 Cumhurbaşkanlığı seçimi... Türk siyasi tarihine AK Parti'nin bıraktığı izler, genel merkezdeki kütüphanede titizlikle saklanıyor.

Bir köşede de seçim afişleri ve unutulmaz sloganların yer aldığı posterler bulunuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Erdoğan'ın hediyesi de kütüphanede

Kütüphanede özel eserler de var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalayarak kütüphaneye hediye ettiği Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" kitabı da raflarda okuyucular ile buluşuyor.

Birçok dalda yayınlar mevcut

Seda Sarıbaş, kütüphanede sadece siyasal yayınların değil, felsefe, sosyoloji, hukuk, iletişim, eğitim olmak üzere birçok dalda basılı yayınların bulunduğunu aktardı.

AK Parti Kütüphanesi, haftanın her günü ziyaretçilere açık. Ayrıca internet üzerinden de tüm kaynaklara erişilebiliyor.

Haber: Duygu Özdemir