AK Parti'nin 19 yıllık arşivi bu kütüphanede
Seçim afişleri, sloganlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları... 19 yıllık AK Parti arşivi, parti genel merkezindeki kütüphanede. 20 binin üzerinde yazılı kaynağın olduğu kütüphane, haftanın her günü ziyaretçilere açık.
Kitaplar, seçim beyannameleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm konuşmaları..
20 binin üzerinde basılı kitap ve dijital arşiv.
AK Parti'nin kütüphanesinde 19 yılda atılan tüm adımları bulmak mümkün.
AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, Cumhurbaşkanı'nın 2003 ila 2007 arasında seçim beyannamelerinin basılı olarak, 2007 sonrasında ise kaynakların dijital olarak kütüphanede bulunduğunu söyledi.
Türk siyasi tarihinde AK Parti izi
Kütüphane 2008 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile açıldı.
Yerli ve yabancı 3 bin 500 kaynakla hizmet vermeye başladı. Arşiv, her seçim zaferinde daha da genişledi.
6 genel, 4 yerel, 2 Cumhurbaşkanlığı seçimi... Türk siyasi tarihine AK Parti'nin bıraktığı izler, genel merkezdeki kütüphanede titizlikle saklanıyor.
Bir köşede de seçim afişleri ve unutulmaz sloganların yer aldığı posterler bulunuyor.
Erdoğan'ın hediyesi de kütüphanede
Kütüphanede özel eserler de var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalayarak kütüphaneye hediye ettiği Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" kitabı da raflarda okuyucular ile buluşuyor.
Birçok dalda yayınlar mevcut
Seda Sarıbaş, kütüphanede sadece siyasal yayınların değil, felsefe, sosyoloji, hukuk, iletişim, eğitim olmak üzere birçok dalda basılı yayınların bulunduğunu aktardı.
AK Parti Kütüphanesi, haftanın her günü ziyaretçilere açık. Ayrıca internet üzerinden de tüm kaynaklara erişilebiliyor.
Haber: Duygu Özdemir