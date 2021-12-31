Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 12:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vural, TSK'ya teslim edildi
Milli yazılım ve donanıma sahip Vural Radar Elektronik Harp Sistemi'nin Elektronik Taarruz versiyonlarının TSK'ya ilk teslimatı yapıldı.
Savunmada yılın son gününde de teslimatlar devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli yazılım ve donanıma sahip Vural Radar Elektronik Harp Sistemi'nin Elektronik Taarruz versiyonlarının ilk kez TSK'ya teslim edildiğini açıkladı.
Demir, Vural'ın ordunun Elektronik Harp gücüne önemli katkı sağlayacağını vurguladı.
Etiketler: ASELSAN İsmail Demir Savunma Sanayii
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