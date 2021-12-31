Savunmada yılın son gününde de teslimatlar devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli yazılım ve donanıma sahip Vural Radar Elektronik Harp Sistemi'nin Elektronik Taarruz versiyonlarının ilk kez TSK'ya teslim edildiğini açıkladı.

Demir, Vural'ın ordunun Elektronik Harp gücüne önemli katkı sağlayacağını vurguladı.