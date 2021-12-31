Yapay zeka günlük yaşamda giderek daha etkin hale geliyor. Pazarın her yıl yüzde 54 büyüdüğü belirtiliyor. Sektör çalışanları "hayatınızı kolaylaştıracağız" sloganıyla yola çıktı.

İletişim başta olmak üzere birçok alanda yapay zeka kullanımını yaygınlaştırdı. Yapay zeka kontrollü platformlar, sohbet odalarında insanların daha kibar ve kontrollü iletişim kurmasını sağlıyor. Soyut düşünebilen yapay zeka programları insanlara izleyeceği filmden gideceği tatil yerine kadar birçok öneri sunuyor.

Hayat kurtarıyor

Yapay zeka bazı alanlarda hayati katkılar sağlıyor. Sağlık sektöründe çalışanların işini kolaylaştırdığı gibi hayat da kurtarıyor. Türk Beyin Projesi bunun örneklerinden. Geçen ay, projeye dahil edilen bir kişi, MR çektirip evine döndüğü sırada sistemin verdiği uyarı sayesinde hastaneye kaldırıldı; ölümden döndü.

Can kaybını en aza indiriyor

Savunma sektöründe de ülkeler yatırım için birbiriyle yarışıyor. Türkiye'nin ürettiği yapay zeka destekli silahlı insansız hava araçlarını birçok ülke yakından takip ediyor. Robotlar, bomba imha ediyor, cephe hattında malzeme sevkiyatına destek oluyor. Savunma sektöründe yapay zeka kullanımı çatışmada üstünlük sağladığı gibi can kaybını en aza indiriyor.

Ancak yapay zekaya ilişkin riskler de hayli fazla.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amazon şirketinin geliştirdiği sanal asistan Alexa'nın, bir çocuğu tehlikeli bir oyun oynamaya teşvik etmesi büyük tepki çekti.

Tesla'nın sürücüsüz aracının kaza yapması tartışmalara da yol açtı.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirdiği bazı SİHA'ların sivil ölümlerini artırması eleştirileri beraberinde getirdi.

Nvidia şirketinin geliştirdiği robot, Oxford Üniversitesi'nde bir oturuma katıldı. Robot, silahlanma yarışına ilişkin bir soruya "Savaş istemiyorsanız var olmamalıyım" karşılığın verdi.

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi Uzmanı Dr. M. Ayyüce Kızrak, şunları kaydetti;

"Mevcut iş gücünün bu dönüşüme dahil olmasının yanında genç nüfusun da alana ilgisinin yüksek olduğunu biliyoruz. bunu eğtimler ve teşvikler destekleriyle lehimize bir süreç işletmenin de önemli olduğunun farkındayız ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz diye düşünüyorum.

İş kaybı gerçekleşecek fakat iş kaybından daha fazla yeni beceriler geliştirilmesi ve yeni mesleklere odaklandığmız zaman 1,3 milyon yeni iş gücü artışını sağlayabiliriz gözüküyor."

Yapay zekanın kontrolü tamamen ele alıp insanlıkla savaşması olasılığı da sık sık dile getiriliyor. Bu konuda yazılan kıyamet senaryoları, Terminator ve Matrix gibi kült filmlere dönüştü.

Ancak, yapay zekanın ne yönde ve ne kadar gelişeceğini zaman gösterecek.