AVM'ler, havalimanları, kamu kurumları ve kritik tesisler… X-Ray cihazları güvenliğin olmazsa olmazı. Artık bu cihazlar yerli ve milli imkanlarla da üretiliyor.

Kritik noktaları potansiyel tehlikelerden koruyan yerli cihazın adı ARIN. ASELSAN tarafından 11 ay gibi kısa bir sürede üretildi.

Cihazın tüm Türkiye'de yaygınlaşmasıyla yıllık yaklaşık 100 milyon dolar yurt içinde kalacak.

Halihazırda Türkiye’de kullanımı başlayan ARIN X-Ray cihazları için bir sonraki hedef 5 milyar dolar büyüklüğe sahip dünya pazarına açılmak.

'ARIN' yabancı muadillerinden üstün

ARIN yabancı muadillerine göre teknolojik ve ekonomik olarak da daha avantajlı.

ARIN X-Ray cihazının giriş ve çıkışında bulunan kameralar malzemeyi bırakan kişinin eşleştirmesini yapıyor bu kayıp eşya gibi karışıklıkların giderilmesinin yanı sıra olası tehlikelerin de tespit edilmesini sağlıyor.

ARIN X-Ray cihazları etkin atom numarasına göre organik, inorganik ve metal madde ayrımını 6 renkli gösterim ile gerçekleştirebiliyor.



Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Mesut Akın

