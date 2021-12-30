Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tesla 475 binden fazla aracını geri çağırdı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 475 binden fazla aracını geri çağırdı. Yaşanan durumun sebebi ise "Model 3" ve "Model S" araçlarında kaza riskini artırabilecek kusurlar farkedilmesi.
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla'nın güvenlik sorunları nedeniyle 475 binden fazla aracını geri çağırdığı açıklandı.
Geri görüş kameralarındaki kusur nedeniyle 2017-2020 yılları arasında üretilen 356 bin 309 adet Model 3 aracı ile ön kaput mandalına ilişkin sorunlar nedeniyle 2014-2021 arasında üretilen 119 bin 9 adet Model S aracın geri çağırıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, Tesla'nın söz konusu kusurlara ilişkin 2 bin 301 garanti kapsamında işlem talebi ve 601 saha raporu aldığı ifade edildi.
Etiketler: Tesla Yüksek Teknoloji
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