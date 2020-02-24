Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Deprem bizi beklemiyor"

Dün 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'da hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza mevladan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem bizi beklemiyor, afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Devlet ancak vatandaşının desteği ile böyle bir yükün altından kalkabilir. Kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bizi beklemiyor afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız.https://t.co/Lp5CloIke4 pic.twitter.com/OeV6Gnn48g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2020

"Hiçbir evladımızın eğitimden mahrum kalmaması için gereken gayreti gösterdik"

Hükümete geldiğimizde eğitim-öğretimi en başa yerleştirdik. Her aşamada ülkemizin eğitim öğretim alt yapısını ve insan gücünü fevkalade güçlendirdik. Üniversite sayımızı ve öğrenci sayımızı yükselttik. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız kitap sayısı 3 milyar adedi geçmiştir. Maddi imkanı el vermeyen ailelerin çocuklarına destek veriyoruz. Hiçbir evladımızın eğitimden mahrum kalmaması için gereken gayreti gösterdik.

"13 bin yeni okula ihtiyacımız var"

Bugün ülkemizde 18 milyonu aşkın öğrencimiz eğitim alıyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor, bazı okullar da güçlendirilmeli. Yardımlarda deprem riski yüksek olan yerlerdeki okullara öncelik vermeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardımlarda deprem riski yüksek olan yerlerdeki okullara öncelik vermeliyiz.https://t.co/Lp5CloIke4 pic.twitter.com/M3ZF4RAJPB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2020

"İmkanı olan herkes kampanyaya dahil olabilir"

Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan her vatandaşımız dilediği yerde ister derslik, ister okul şeklinde katkı ile bu kampanyaya dahil olabilir. Biz de bu hayır işini desteklere her türlü yardımı gösteriyoruz. Bu yardımların tamamı gelir vergisinden düşürülebiliyor. Okul ve yurtların inşasındaki tüm giderleri KDV'den muaf tuttuk.

"Yeni yol haritası hazırlamamız önem arz ediyor"

Eğitim öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlamamız önem arz ediyor.

"Millet Kütüphanesi'ne gelen sayısı 26-27 bin"

Bugün itibarıyla Millet Kütüphanesi'ne gelen gençlerimizin sayısı 26-27 bin.