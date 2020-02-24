İran'da koronavirüsün yayılması üzerine Türk Hava Yolları, seferlerinde bir dizi önlem aldı.

Bu kapsamda 27 Şubat'a kadar İran'ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz'e düzenleyeceği seferler iptal edildi. Tahran seferleri ise 2’ye düşürüldü.

Tahran'a giden uçaklarda yolcu taşınmasına devam edilecek.

Dönüş seferlerinde ise sadece İran'da bulunan Türk yolcular uçağa kabul edilecek.