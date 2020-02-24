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THY İran'a uçuşları durdurdu
[Fotoğraf: AA ]
Türk Hava Yolları, İran'a düzenlediği bazı uçuşları 27 Şubat'a kadar durdurdu. Dönüş seferlerinde ise sadece Türk yolcular uçağa alınacak.
İran'da koronavirüsün yayılması üzerine Türk Hava Yolları, seferlerinde bir dizi önlem aldı.
Bu kapsamda 27 Şubat'a kadar İran'ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz'e düzenleyeceği seferler iptal edildi. Tahran seferleri ise 2’ye düşürüldü.
Tahran'a giden uçaklarda yolcu taşınmasına devam edilecek.
Dönüş seferlerinde ise sadece İran'da bulunan Türk yolcular uçağa kabul edilecek.
Etiketler: THY son dakika koronavirüs iranSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:26
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