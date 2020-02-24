Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi.

İkili, görüşmede Kovid-19 konusunu da ele aldı.

Öte yandan, Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Kosova Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca da Van'da hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve dayanışma mesajını iletti.

Türkiye sınır kapılarını kapattı

Kovid-19 nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 8'den 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkari/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapıları ile Van/Kapıköy demir yolu hudut kapısı geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı.

Türk Hava Yolları (THY), İran'a düzenlediği bazı uçuşlarını 27 Şubat'a kadar durdurma kararı aldı.