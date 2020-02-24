İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konsey toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Bakü'de yapılacak.

Konsey toplantısında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

Ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar

Ortak tarih, kültür ve dile sahip Türkiye ve Azerbaycan, uzun yıllara dayanan ilişkilerini ekonomik ilişkilerine de yansıtmak istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmesi, bu birlikteliği daha da güçlendirme amacını taşıyor.

Liderler, iki ülke ticaret hacmi hedefini ilk etapta 5 milyar, orta vadede ise 15 milyar dolar olarak belirledi. 2019'da iki ülke dış ticaret hacmi ise 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve ilk hedef kısa zamanda neredeyse yakalandı.

Türkiye'den Azerbaycan'a 13 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleşti

Azerbaycan'ın Türkiye'deki toplam yatırımları da 17 milyar doları aştı. Türkiye'den de Azerbaycan'a bugüne kadar 13 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleşti. 2018 yılına göre 2019'da dış ticaret hacmi yüzde 3,7 artan Azerbaycan'ın toplam ihracatında Türkiye ikinci sırada yer alıyor.

İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısının düzenlendiği 2011 yılından sonra ekonomik ilişkiler de sağlam bir çerçeveye oturtulmuş oldu. Bu ziyarette tercihli ticaret anlaşmasının imzalanması ile birlikte, karşılıklı ticarette şirketlerin önündeki bir engel daha ortadan kalkmış olacak. Anlaşmayla, iki ülkenin uzlaştığı ürünlerde karşılıklı düşük gümrük tarifeleri uygulanabilecek.

Haber: Fatih Avanos