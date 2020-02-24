Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa’ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed rejimi ve destekçileridir." denildi.

İdlib’de yüz binlerce masum insanın, rejimin zulmü ve ateşi altında eza ve cefaya maruz kaldığı belirtildi.