Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Kut'ül Amare Zaferi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Milletimizin yazmış olduğu eşsiz bir destan olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" sözlerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve zaferi anlatan bir de görsel de yar aldı.

Milletimizin yazmış olduğu eşsiz bir destan olan #KutülAmare Zaferi'nin 105. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/YrQJ9HojyI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 29, 2021

Irak cephesinde, 29 Nisan 1916'da Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Kut'ül Amare Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biri olarak kabul ediliyor.