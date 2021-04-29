İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıklar tamamlandı.

Buna ilişkin başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı. Açıklamada, muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanların, e-Devlet sisteminde yaşanılan yoğunluk nedeniyle endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı vurgulandı.

Muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için tedbir alındı

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgeleri, 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli.

Ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ilgili form, manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesi kullanılabilecek.

Açıklamada, "Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık" denildi.