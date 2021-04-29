Çalışma izni belgesi e-Devlet'ten alınabilecek
İçişleri Bakanlığı, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için başvuru ekranının açıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıklar tamamlandı.
Buna ilişkin başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı. Açıklamada, muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanların, e-Devlet sisteminde yaşanılan yoğunluk nedeniyle endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı vurgulandı.
Muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için tedbir alındı
Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgeleri, 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli.
Ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ilgili form, manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesi kullanılabilecek.
Açıklamada, "Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık" denildi.