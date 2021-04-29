Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM'de kabul edildi: Emeklinin bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı
TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklinin bayram ikramiyelerinin 1100 liraya çıkarılacağı müjdesini vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde TBMM'de görüşüldü.
Madde oy birliği ile kabul edildi.
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