Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

İstiklalin yolunun asker sayısı kadar hatta ondan daha ziyade güçlü bir ordudan geçtiği çok daha iyi anlaşılmaktadır. Son 19 yıldır savunma sanayiimizi yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Hiç şüphesiz savunma sanayiimiz içinde MKEK'in ayrı bir yeri vardır. Bu kurumumuz şartlar ne olursa olsun ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır.

Yeni nesil elektrikli sistemle çalışan elektrikli zırhlı muharebe aracını kamuoyuna tanıtıyoruz. Bu tesisimizle Türkiye, dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu patlayıcıları üretme imkanına kavuşuyor. Son dönemde yaşadığımız hadiseler ve maruz kaldığımız gizli/açık ambargolar bu ürünlerin ülkemizde üretilmesini gerektirmiştir. MKEK hemen kolları sıvadı, 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamen yerli imkanlarla bu tesis kuruldu.

(Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi) Bu tesis sayesinde ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık.

"Kimseye bağımlı olmayacağız"

Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız. Yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilecek.

Dünyada artık askeri araç teknolojileri hızla değişiyor. Yeni nesil otonom askeri araçlar harp meydanlarında yer almaya başladı. Türkiye'nin askeri araçlarının motor konusunda dışa bağımlılığını bitirecek teknoloji örneklerini bugün gördük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tesisle Türkiye, dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu patlayıcıları üretme imkanına kavuşuyor. Artık bombalarımızın, mühimmatımızın, füzelerimizin patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız.https://t.co/jp5W9c89na pic.twitter.com/8u9qz4Bs8o — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2021

Şahit olduğumuz bir diğer yenilik de Yavuz ve Fırtına silah sistemleridir. Bugün ayrıca yeni geliştirilen platform makineli tüfeği de inceleme fırsatı da bulduk. Önümüzde yapacak daha çok işimiz var.

Makine ve Kimya Endüstri Kurumumuzun özel sektörle yakın iş birliği halinde ordumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dışa bağımlılığı bitirecek, bizimle birlikte dostlarımızı da destekleyecek bir yapıya bir an önce kavuşmasını istiyoruz. Aynı alanda çalışan özel sektör firmalarının önünü kesen değil, onları destekleyen yeni yapının bir an önce kurulmasını sağlayacağız.

Memura maaş müjdesi

Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilere 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükselttik. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizin bayram ikramiyesi tutarını 1000 liradan 1100 liraya çıkarıyoruz. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.https://t.co/jp5W9c89na pic.twitter.com/CibfX0cHS8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2021

Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz.

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021'e kadar erteliyoruz.

Yeni destek programı başlatılıyor

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.

Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak. Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz.https://t.co/jp5W9c89na pic.twitter.com/P3ljF4Awoq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2021

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz.